Меркель назвала сообщения об «отравлении» Навального «удручающими»

03.09.2020, 2:08, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель считает «удручающей» информацию об «отравлении» российского блогера Алексея Навального «Новичком».

«Это удручающая информация о попытке отравления с целью убийства», – сообщила Меркель.

Германия намерена проинформировать партнеров по Евросоюзу и НАТО о новых обстоятельствах по делу Навального, будет согласована общая реакция, добавила канцлер ФРГ, передает РИА «Новости».

Она добавила, что о результатах исследования по Навальному был проинформирован посол РФ Сергей Нечаев. На данный момент есть сложные вопросы по этой ситуации, ответ на них могут дать только российские власти, уверена Меркель.

Канцлер подчеркнула, что считает блогера «жертвой преступления».

«Алексей Навальный стал жертвой нападения при помощи химического нервно-паралитического боевого вещества из группы «Новичок». Этот яд был без сомнения обнаружен в анализах. Таким образом подтверждено, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Он должен был замолчать. Я самым решительным образом осуждаю это от имени правительства ФРГ», – сказала Меркель.

Она сообщила, что обсудила новые обстоятельства по делу Навального с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Правительство Германии и правящие фракции бундестага также поставлены в известность о результатах исследований.

В среду правительство Германии со ссылкой на выводы военных токсикологов заявило, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». МИД ФРГ решил вызвать российского посла в Берлине по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про якобы имевшее место «отравление» Навального «Новичком».

В конце августа минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с блогером Алексеем Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД РФ сообщили, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.

Российские криминалисты не нашли в организме блогера следов отравляющих веществ, основной диагноз у пациента – нарушение углеводного обмена, сопутствующий – панкреатит.

Разработчик «Новичка» пояснял, что Навальный в случае проникновения вещества в организм умер бы, а не впал в кому.