Песков заявил об отсутствии яда в организме Навального до выезда из России

03.09.2020, 1:48, Новости дня

Блогеру Алексею Навальному в РФ до вывоза в Берлин провели целый комплекс анализов, они не выявили никаких отравляющих веществ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он подчеркнул, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального.

«В настоящий момент мы не можем квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления», – указал представитель Кремля, говоря о заявлении Берлина.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации направила германской стороне официальный запрос, рассчитывая на то, что будет предоставлен официальный ответ», – напомнил Песков.

«Наши врачи также официально предложили обмен данными и пока не получили, к сожалению, ответ от немецких коллег», – сказал он.

Между тем бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин сообщил в интервью НТВ, что полностью исключает версию об отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок».

«Я думаю, что вероятность этого события чрезвычайно мала. Если бы его отравили здесь «Новичком», вряд ли бы его из страны выпустили. Вряд ли бы он остался жив – начнем с этого», – сказал эксперт.

Навального могли отравить фармацевтическим препаратом, имеющим схожие симптомы, предположил Никулин.

«А симптомы какие: обильное слюноотделение, суженные зрачки, судороги. В тяжелом случае даже паралич может быть и смерть», – указал он.

Он подчеркнул, что в случае отравления «Новичком» пациента можно спасти в течение первых пяти минут, в случае с Навальным все было по-другому.

«Все-таки он остался жив. Пока ему в самолете стало плохо, пока было принято решение о приземлении, пока доставили его в клинику – прошло, думаю, минут 40, не меньше. Поэтому, если бы это был «Новичок», он бы не дожил. Поэтому «Новичок» я исключаю из этого списка», – указал Никулин.

В среду правительство Германии со ссылкой на выводы военных токсикологов заявило, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». МИД ФРГ решил вызвать российского посла в Берлине по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про якобы имевшее место «отравление» Навального «Новичком».

В конце августа минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с блогером Алексеем Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД РФ сообщили, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.

Российские криминалисты не нашли в организме блогера следов отравляющих веществ, основной диагноз у пациента – нарушение углеводного обмена, сопутствующий – панкреатит.

Разработчик «Новичка» пояснял, что Навальный в случае проникновения вещества в организм умер бы, а не впал в кому.

В Совете Федерации назвали ситуацию с блогером вмешательством в дела России.