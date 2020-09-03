 

Госдеп назвал условие отказа США от выхода из ВОЗ

03.09.2020, 1:48, Новости дня

Заместитель помощника госсекретаря США по делам международных организаций Нерисса Кук назвала условие отказа Соединенных Штатов от выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Белый дом обозначил свою позицию, согласно которой она (Всемирная организация здравоохранения) нуждается в реформировании. Она должна начать демонстрировать свою независимость от Коммунистической партии Китая», – приводит ТАСС ответ американского дипломата на вопрос о том, при каких условиях Вашингтон может вернуться в ВОЗ.

Кук добавила, что реформы ВОЗ должны привести к повышению уровня «подготовки [организации] и реагирования на опасные вспышки» заболеваний.

Заместитель помощника госсекретаря также напомнила о высказываниях Дональда Трампа о ВОЗ. Он требовал от организации проведения значительных реформ.

Напомним, 7 июля Трамп уведомил Конгресс об официальном выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В мае президент США пригрозил лишить ВОЗ финансирования, если организация не продемонстрирует независимость от Китая.



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