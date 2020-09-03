Срок следствия по делу Фургала продлили до 8 февраля 2021 года

03.09.2020, 1:48, Новости дня

Следственный комитет РФ продлил срок следствия по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей, еще на пять месяцев, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Срок следствия по уголовному делу в отношении Сергея Фургала и других фигурантов продлен до 8 февраля 2021 года», – приводит слова источника ТАСС.

В среду появились сведения, что СК РФ предъявил Фургалу обвинение в организации убийства бизнесмена Евгения Зори.

Напомним, Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты краевой законодательной думы от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца.