Ученые рассказали о кротовых норах и отрицательной энергии

03.09.2020, 1:44, Новости дня

Попав в так называемую кротовую нору, можно за секунду преодолеть расстояние в 100 млн световых лет, утверждают ученые-физики из Института перспективных исследований и Принстонского университета Хуан Малдасена и Алексей Милехин.

Они подтвердили вероятность существования таких кротовых нор, через которые можно пронизать пространство. Такие явления не противоречат постулатам квантовой физики, говорят ученые, и последние исследования говорят в пользу их реального существования.

Однако для поддержания кротовой норы необходима негативная энергия, о которой пока очень мало известно современной науке. Кроме того, они ссылаются на эффект Казимира и напоминают об аномалиях, происходящих вокруг черных дыр.