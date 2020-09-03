 

Финансовые рынки в Европе демонстрируют уверенный рост

03.09.2020, 1:35, Новости дня

Европейские рынки в среду продемонстрировали значительный рост, а азиатские набрали темп после вялого старта и закрылись преимущественно повышением.

Лондонский индекс FTSE в Лондоне вырос на 1,6 процента, а парижский CAC-40 в и франкфуртский DAX прибавили по 2,2 процента.

Токийский индекс Nikkei завершил торговую сессию повышением на 0,4 процента, гонконгский Hang Seng снизился на 0,2 процента, а шанхайский Composite упал на 0,1 процента. Сиднейский S&P/ASX поднялся на 1,8 процента, мумбайский Sensex на 0,4%, сеульский KOSPI на 0,6 процента, а индекс TSEC в Тайбэе упал почти на четыре пункта, но практически не изменился в процентном отношении.

Золото торгуется по 1 964,30 доллара за унцию, опустившись на 0,7 процента. Американская сырая нефть в США поднялась на 0,6 процента до 43,02 доллара за баррель, а нефть марки Brent торгуется 45,90 доллара за баррель, поднявшись на 0,7 процента.

Все три ведущих американских индекса в преддверии открытия торгов на Уолл-стрит демонстрируют положительную динамику.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Moderna получила еще 472 миллиона долларов на разработку вакцины от COVID-19

15.07 / Кононенко: Наезд на Лобкова – уже какая-то клиника

29.06 / В Торонто прошел митинг за расформирование полицейских управлений в Канаде

05.07 / Стали известны подробности урагана в палаточном лагере в Красноярском крае

15.08 / Пентагон объяснил миссию рабочей группы по НЛО

09.08 / В ДТП с автобусом районе аэропорта Стамбула погибли пять человек

26.06 / Губернаторы Амурской области и Алтая рассказали о мерах безопасности на избирательных участках

13.08 / Помпео не исключил санкций против Белоруссии и приостановки поставок нефти

13.08 / Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на акциях протеста

03.09 / В РФ отнесли к разряду фантастики заявления Германии об «отравлении» Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска