Финансовые рынки в Европе демонстрируют уверенный рост

03.09.2020, 1:35, Новости дня

Европейские рынки в среду продемонстрировали значительный рост, а азиатские набрали темп после вялого старта и закрылись преимущественно повышением.

Лондонский индекс FTSE в Лондоне вырос на 1,6 процента, а парижский CAC-40 в и франкфуртский DAX прибавили по 2,2 процента.

Токийский индекс Nikkei завершил торговую сессию повышением на 0,4 процента, гонконгский Hang Seng снизился на 0,2 процента, а шанхайский Composite упал на 0,1 процента. Сиднейский S&P/ASX поднялся на 1,8 процента, мумбайский Sensex на 0,4%, сеульский KOSPI на 0,6 процента, а индекс TSEC в Тайбэе упал почти на четыре пункта, но практически не изменился в процентном отношении.

Золото торгуется по 1 964,30 доллара за унцию, опустившись на 0,7 процента. Американская сырая нефть в США поднялась на 0,6 процента до 43,02 доллара за баррель, а нефть марки Brent торгуется 45,90 доллара за баррель, поднявшись на 0,7 процента.

Все три ведущих американских индекса в преддверии открытия торгов на Уолл-стрит демонстрируют положительную динамику.