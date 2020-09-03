“ПриватБанк” проиграл в суде $350 млн компаниям Суркисов

03.09.2020, 1:10, Новости дня

Печерский районный суд Киева принял решение о взыскании с государственного “ПриватБанка” $350 млн (около 10 млрд грн) в пользу компаний братьев Григория и Игоря Суркисов. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины на своей странице в Facebook.

В ведомстве заявили, что намерены обжаловать решение в апелляции.

“Министерство финансов Украины не согласно с постановлением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании с банка $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов и будет продолжать защищать интересы государства и банка”, – говорится в сообщении.

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Юридический советник банка Андрей Пожидаев сообщил “Интерфакс-Украина”, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу офшорных компаний, однако они могут взыскать их путем обращения в Национальный банк Украины (НБУ).

В НБУ решение о конвертации средств, связанных с бывшими собственниками лиц в “ПриватБанке” в 2016 году, назвали “справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения “ПриватБанка” и финансовой системы”.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве считают, что решение Печерского суда принято с нарушением норм процессуального законодательства, без рассмотрения дела по существу. Поэтому намерены обжаловать его.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года.

Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года Суркисы были признаны инсайдерами “ПриватБанка”. НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский – акционеры телеканала “1+1”, что свидетельствует о связи Суркисов с “ПриватБанком”. В связи с чем во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах “ПриватБанка” и его филиалов были конвертированы в капитал банка в рамках процедуры bail-in.

Суркисы оспаривают включение их в процедуру bail-in в судах.

В феврале 2020 года Печерский райсуд Киева обязал “ПриватБанк” компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012–2014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Киевский апелляционный суд 15 апреля оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный “ПриватБанк” выплатить более $250 млн в пользу шести офшорных компаний братьев Григория и Игоря Суркисов.