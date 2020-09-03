Батальон армии США перебросят в Литву для совместных учений

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03.09.2020, 1:08, Новости дня

В Литву для участия в совместных учениях будет переброшен батальон армии США, сообщило Министерство обороны балтийской республики.

«Для совместных учений в Литву на этой неделе прибывает 2-й батальон 69-го полка 2-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии США», – передает сообщение литовского оборонного ведомства ТАСС.

Американские военные доставят в Литву танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley, вездеходы и другую технику общим числом до 40 единиц.

В минобороны уточнили, что военные США проведут совместные учения с литовскими военными, а также с дислоцированным в Литве сводным батальоном НАТО передового базирования, командование которым осуществляет Германия.

«Это намеченные ранее плановые учения, никак не связанные с текущими событиями в регионе», – информирует ведомство. Учения пройдут на центральном полигоне литовской армии в Пабраде Швенченского района неподалеку от восточной границы Литвы с Белоруссией.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Прибалтика заманивает армию США.



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