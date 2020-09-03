Вынесен приговор сжегшему ребенка-инвалида заживо мужчине

03.09.2020, 1:08, Новости дня

Иркутский суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима мужчину, который заживо сжег в печи ребенка-инвалида.

«Приговором Иркутского областного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – говорится на сайте областного суда.

Как следует из материалов дела, подсудимый проживал в г. Зима с женщиной и двумя ее несовершеннолетними детьми, один из которых являлся инвалидом детства. В свободное от работы время нередко мужчина злоупотреблял спиртными напитками, из-за чего в семье часто происходили скандалы.

Так, вечером в апреле 2019 года подсудимый находился у себя дома. Сожительница ушла по делам, поручив мужчине пьяному присматривать за больным ребенком. Озлобленный тем, что он вынужден присматривать за ребенком, «подсудимый достал девочку из детской кровати, поместил ребенка в топку, заложил печь дровами и поджег».

В 2016 году житель Челябинской области поджег свой жилой дом в городе Троицк, где находился его годовалый сын, а потом покончил с собой, ребенок погиб.