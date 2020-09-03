Захарова назвала заявления Германии по Навальному бездоказательными

03.09.2020, 1:08, Новости дня

Заявления Берлина по ситуации вокруг госпитализации блогера Алексея Навального бездоказательны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы, мне кажется, возвращаемся в те времена, которые хотелось бы покинуть, честно говоря, времена бездоказательности заявлений, отсутствие фактов при обсуждении серьезных вопросов. Хотелось бы, чтобы эти времена не наступали больше, но у меня какое-то устойчивое ощущение дежавю», – передает слова Захаровой РИА «Новости».

В среду правительство Германии со ссылкой на выводы военных токсикологов заявило, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок».

Захарова пояснила, что посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, который ранее был вызван в МИД Германии в связи с новыми заявлениями о Навальном, спросил о доказательствах, но не получил ответа.

«Как вы считаете, задал ли наш посол, господин Нечаев, немецким коллегам тот самый вопрос, который волнует сейчас очень многих: а где факты, где формулы, где хоть какие-либо данные. Отвечу: да, задал. Как вы считаете, какой ответ он получил от немецких коллег? Никакой: ни фактов, ни данных, ни формул, ни материалов, ни справок, ничего, ровным счетом ничего».

По словам представителя российского МИДа, главными адресатами заявлений Берлина по ситуации с Навальным стали почему-то ЕС и НАТО.

«Если задача заключается в том, чтобы обосновать некие заранее подготовленные «ответные меры», о которых ранее уже заявлялось, то становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, публичные обращения в ЕС и НАТО, упоминание ОЗХО [Организация по запрещению химического оружия]», – говорится в сообщении МИД РФ.

«Если истинной целью является все-таки обстоятельное расследование правоохранительными органами с участием медицинских организаций, на чем мы решительно настаиваем, тогда призываем наших партнеров к полноценному сотрудничеству и обмену информацией с задействованием имеющихся двусторонних правовых механизмов», – сказала представитель МИДа.

Захарова отметила, что Москва призывает Берлин дать нормальную информацию и фактуру по Навальному. При этом представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что складывается впечатление, что кто-то запрещает минюсту Германии и медработникам общаться с российскими коллегами.

Захарова пояснила, что как только политики начинают заменять выводы врачей, речь идет о нечистоплотности.

«Почему вы называете новые данные? Где эти данные? Есть только заявления. Вот были бы данные, мы бы работали с данными. Данных нет, есть заявления, которые называются мегафонная дипломатия, потому что они озвучены, кстати говоря, внешнеполитическим ведомством», – подчеркнула Захарова.

В МИД отметили, что если истинная цель Германии по ситуации с Навальным – это расследование, то надо возвращаться в правовое поле, инструменты для этого есть, «есть и политическая воля, и правовой инструментарий».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про якобы имевшее место «отравление» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у блогера Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Правительство Германии отказалось связывать ситуацию с Навальным со строительством газопровода «Северный поток – 2».

Навальный изначально лечился в России, в Омске. Его госпитализировали в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

При поступлении Навального в омскую больницу врачи в первую очередь занимались спасением жизни. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что врачам омской больницы удалось стабилизировать состояние Навального.

Позднее блогера перевезли на лечение в Германию. Врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.