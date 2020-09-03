Грызлов озвучил требование республик Донбасса к Киеву

03.09.2020, 0:48, Новости дня

Республики Донбасса требуют изменить постановление Верховной рады о назначении местных выборов в связи с нарушением обязательств Киева по выполнению Минских соглашений, сообщил полпред РФ Борис Грызлов по итогам видеоконференции Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Полпред РФ подчеркнул, что «Киев продолжает курс на подавление Донбасса». «Еще на прошлой встрече Донецк и Луганск выразили протест в отношении постановления Верховной рады о назначении очередных местных выборов. Это постановление в его нынешнем виде грубо нарушает политические обязательства Украины по Минским соглашениям. Представители Донбасса подчеркивают, что постановление Верховной рады содержит пункты, которые прямо противоречат Минским соглашениям», – приводит слова Грызлова ТАСС.

Полпред РФ подчеркнул, что это постановление Рады «блокирует возможность принятия решений практически по всем направлениям работы Контактной группы, которая строится на основе Минских соглашений». В связи с этим Донбасс, по его словам, требует, чтобы «Верховная рада привела документ в соответствие с Минскими соглашениями, поскольку они имеют комплексный характер и должны выполняться полностью».

Грызлов напомнил, что в Минских соглашениях предусмотрена конституционная реформа на Украине с обязательным учетом особенностей Донбасса и по согласованию с его представителями. «И те ссылки на «восстановление конституционного строя», которые есть в постановлении Верховной рады, не отвечают Минским соглашениям», – отметил полпред.

«Сегодня прошло второе пленарное заседание Верховной рады, но вопрос об изменении постановления не поднимался. В условиях, когда высший законодательный орган Украины демонстрирует нежелание выполнять Минские соглашения, возникает вопрос о возможности практической реализации Украиной любых достигнутых договоренностей. Чтобы обеспечить такую реализацию, Верховная рада Украины должна подтвердить свою приверженность Минским соглашениям и внести в постановление положение о том, что выборы в Донбассе будут проводиться в соответствии с Минскими соглашениями», – сообщил Грызлов.

Ранее Грызлов заявил, что Киев нарушает достигнутые в рамках Контактной группы договоренности по усилению режима прекращения огня в Донбассе.