С гормоном любви связаны проблемы пищеварения

03.09.2020, 0:20, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что гормон любви под названием «окситоцин» играет важную роль в нарушении пищеварения, которое вызвано стрессом. Во время такого состояния пациенты часто жалуются на тошноту, диарею, вздутие живота и дискомфорт.

Во время исследования ученые применили новые способы манипулирования нейронами и нейросетями. На них воздействует окситоцин, выделяемый гипоталамусом. Обнаружилось, что цепи окситоцина играют важную роль в реакции желудка на стресс.

Также ученые использовали крысиную модель различных типов стресса. Это помогло специалистам выявить, что окситоцин влияет на нервные пути, которые участвуют в реакции на стресс.