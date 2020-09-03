С гормоном любви связаны проблемы пищеварения
03.09.2020, 0:20, Новости дня
Во время нового исследования обнаружилось, что гормон любви под названием «окситоцин» играет важную роль в нарушении пищеварения, которое вызвано стрессом. Во время такого состояния пациенты часто жалуются на тошноту, диарею, вздутие живота и дискомфорт.
Во время исследования ученые применили новые способы манипулирования нейронами и нейросетями. На них воздействует окситоцин, выделяемый гипоталамусом. Обнаружилось, что цепи окситоцина играют важную роль в реакции желудка на стресс.
Также ученые использовали крысиную модель различных типов стресса. Это помогло специалистам выявить, что окситоцин влияет на нервные пути, которые участвуют в реакции на стресс.
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