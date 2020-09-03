Пресс-секретарь Навального: Я убеждена, что решение об отравлении принимал Путин

03.09.2020, 0:14, Новости дня

Представитель российского оппозиционного политика Алексея Навального заявила в интервью Русской службе «Голоса Америки», что она уверена в причастности президента России Владимира Путина к отравлению оппозиционера, произошедшему 20 августа.

Это заявление Кира Ярмыш сделала после обнародования выводов правительства Германии, из которых следует, что Навальный был отравлен ядом из группы веществ, сходных с «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль в марте 2018 года в Великобритании.

«Я убеждена, что к этому причастна российская власть. Я уверена, что никто ниже уровнем, чем Путин, не мог отдать такой приказ – тем более, что сегодня стало известно, что яд, которым Алексей был отравлен, идентифицирован: это вещество группы “Новичок”. Очевидно, что оно есть в распоряжении только у российских спецслужб. Поэтому, разумеется, я убеждена, что именно Путин, Кремль принимали решение об отравлении Алексея», – заявила пресс-секретарь Навального в интервью «Голосу Америки».

По мнению Киры Ярмыш, российская власть не намерена признавать сам факт отравления оппозиционера:

«Очевидно, российские власти делают все усилия для того, чтобы создать вид, что ничего не произошло. Они не хотят возбуждать расследование. Мы подали заявление о преступлении в четверг, тогда же, когда случилось отравление, и по закону у российских правоохранительных органов было три дня для того, чтобы возбудить уголовное дело, но дело не возбуждено по-прежнему. Завтра как раз состоится суд – мы снова подали в суд (иск – ред.) о том, что российские власти не начинают никакого расследования. Очевидно, это их главная стратегия. Они явно будут продолжать делать вид, что никакого отравления нет. Как недавно заявил Лавров: “Для того, чтобы начать расследование, сначала нужно установить, что произошло”. То есть для того, чтобы провести расследование, нужно провести расследование».

Пресс-секретарь Алексея Навального сообщила «Голосу Америки», что в день отравления политик вплоть до посадки в самолет в Томске чувствовал себя нормально: «Совершенно точно, когда мы вылетали из Томска, у меня не было никаких подозрений, что что-нибудь подобное может произойти. Мы встретились в гостинице с Алексеем. Перед тем, как поехать в аэропорт, он себя прекрасно чувствовал, всю дорогу он чувствовал себя хорошо, в аэропорту чувствовал себя хорошо. Когда мы сели в самолет, все еще было прекрасно. И когда мы только начали взлетать, Алексей почувствовал себя плохо. После этого пошел в туалет и пропал на некоторое время. А когда мы нашли его, он уже был без сознания. Поэтому до того, как это случилось, ничего не наводило на мысль, что он отравлен».

В среду канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отравление Алексея Навального не подлежит никакому сомнению: «Алексей Навальный стал жертвой нападения посредством химического нервно-паралитического боевого вещества группы “Новичок”. Этот яд определяется в пробах однозначно».

Германский канцлер сказала, что ожидает от властей России «объяснений по этому поводу», поскольку есть «очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство, и оно должно ответить».

США отреагировали на данные, опубликованные правительством Германии. Совет национальной безопасности США в своем аккаунте в Twitter заявил: «США глубоко обеспокоены результатами, опубликованными сегодня. Отравление Алексея Навального заслуживает осуждения. Россия использовала нервно-паралитическое вещество “Новичок” в прошлом».

«Мы будем работать с нашими союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности тех (кто это совершил – ред.) в России, куда бы ни привели доказательства. Российский народ имеет право на мирное выражение своих взглядов, не опасаясь возмездия любого рода, и уж тем более с применением химических средств», – говорится в сообщении от имени представителя Совета национальной безопасности Джона Аллиота.

Ответов от официальной Москвы также потребовали власти стран Евросоюза и Великобритании.