Политика: Навальным затыкают «Северный поток-2»

03.09.2020, 0:08, Новости дня

Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок, установили немецкие военные токсикогологи, хотя ни симптомы Навального, ни свидетельства омских врачей не говорят в пользу этой версии. Но Запад настаивает именно на отравлении блогера боевым веществом, преследуя свою серьезную цель – «Северный поток-2». И призыв окончательно остановить газопровод уже прозвучал из-за океана.

В среду правительство Германии со ссылкой на выводы военных токсикологов заявило, что блогера Алексея Навального отравили «веществом из группы «Новичок». Канцлер Ангела Меркель назвала «удручающей» информацию об отравлении и добавила, что злоумышленники явно покушались на убийство блогера. По замыслу преступников, Навальный «должен был замолчать», подчеркнула Меркель. Германский МИД вызвал к себе и оповестил посла РФ Сергея Нечаева о выводах токсикологов бундесвера. Меркель, в свою очередь, пообещала рассказать обстоятельства дела партнерам по Евросоюзу и НАТО, после чего будет согласована общая реакция Запада.

Соединенные Штаты, впрочем, не замедлили с реакцией. Представитель совета безопасности Белого дома Джон Эллиот заявил, что США не только глубоко обеспокоены выводами немецких властей о Навальном, но и приняли решение работать с союзниками, чтобы привлечь к ответственности причастных. Такую же позицию заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, о чем она написала в своем Twitter.

Москва со скепсисом восприняла заявления Берлина о том, что Навальный стал жертвой боевого яда. Напомним, что врачи клиники скорой помощи в Омске, куда изначально был доставлен блогер, не обнаружили никаких ядов в организме Навального.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что до вывоза в Германию пациенту провели целый комплекс анализов и не выявили никаких отравляющих веществ. Разъяснения вновь дал и главный токсиколог Омской области и Александр Сабаев. По его словам, органы пациента, отвечающие за вывод ядов из организма, а именно почки, печень и легкие, не были повреждены – это говорит о том, что токсикант (яд) в них не попадал.

Москва ставит под сомнение заявления немецких политиков и экспертов, но при этом готова к всестороннему взаимодействию с Берлином по выяснению ситуации. Такой вывод можно было сделать из слов Пескова. Генпрокуратура РФ направила в ФРГ официальный запрос, рассчитывая на то, что будет предоставлен официальный ответ, напомнил представитель Кремля.

«На этот момент российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу: ни по ранее направленным запросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по ранее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной сегодня», – констатировала представитель МИД РФ Мария Захарова. Посол в Берлине Нечаев, которого вызвали в немецкий МИД не получил «ни фактов, ни данных, ни формул, ни материалов, ни справок, ничего, ровным счетом ничего», констатировала Захарова.

Обвинения в использовании «Новичком» не остались без внимания российских парламентариев. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что ситуация с Навальным будет рассмотрена «как пример вмешательства в дела России». А зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин напомнил, что химические вещества из группы «Новичок» сейчас производятся в лабораториях на территории Грузии и США. «Обвинения в наш адрес абсурдны и не носят никакой аргументации», – заметил депутат. По его мнению, обвинения, которые озвучила Меркель – продолжение серии нападок на Россию, которая началась два года назад делом об отравлении в Солсбери. Именно тогда яд «Новичок» и стал широко известен после отравлением в этом английском городе обвиненного в РФ в шпионаже офицера спецслужб Сергея Скрипаля.

Но даже в сравнении с делом Скрипалей, в котором обвинения в адрес РФ строились на формулировках типа «весьма вероятно», версия об отравлении Навального «Новичком» выглядит как шитая белыми нитками, отмечают эксперты. «После отравления Скрипалей в Великобритании сразу появились сообщения о том, что пострадали несколько полицейских, прибывших на место происшествия. Один мужчина позднее даже умер после контакта с бутылочкой из-под духов, содержавшей, как утверждалось, яд «Новичок». В общем, перечисляли довольно большое число жертв, помимо самих Скрипалей. В случае с Навальным мы не видим ни одного, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. – Поэтому сообщение бундесвера об отравлении Навального вызывает сразу множество вопросов. В первую очередь:

как один человек может быть отравлен «Новичком», а все вокруг – не пострадали?».

Баширов убежден, что Навального никто не стал бы выдавать ни в одну западную страну, будь он реально отравлен «Новичком». «Даже если допустить эту версию, отправка его за рубеж была бы чистым безумием. Сумасшедших нет ни в одной стране мира во власти или в спецслужбах», – подчеркнул собеседник.

«Немецкие власти заинтересованы в объективном расследовании этого случая. Это надо четко понимать, – отметил Баширов. – Два года назад их уже водили за нос британские спецслужбы в истории со Скрипалями. Тогда Лондон распространял среди стран Евросоюза очень странный доклад в формате PDF, пытался всех убедить, что нужны санкции за отравление бывшего сотрудника ГРУ и его дочери».

Баширов тоже отмечает, что яды группы «Новичок» есть у очень многих стран, в том числе у западных. «Теперь у немцев появляется прекрасная возможность запросить все первичные материалы дела Скрипалей. Посмотрим, какие данные им дадут британцы, а какие давать откажутся», – заметил эксперт.

«Эта грязная политическая провокация, которая оказалась очень трагичной для Алексея Навального. Ее организаторы пытаются нанизать два события на одну ось: на «Новичок» для Скрипалей – «Новичок» для Навального. В конечном счете все это выльется в международное расследование, которое откроет многие нелицеприятные страницы о деятельности людей, которые все это организовали. И, конечно, РФ там не будет ни в качестве организатора, ни в качестве заказчика», – резюмировал Баширов.

В отличие от Баширова, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев не надеется на непредвзятое международное расследование. Он предлагает сразу приготовиться к неблагоприятному для РФ сценарию развития событий. По мнению Тимофеева, на Западе возобладает, скорее всего, идея применить против Москвы санкции по линии ОМУ (оружие массового поражения). И главный вопрос: как далеко решат пойти в Евросоюзе, и, особенно, в США, с учетом возможного ущерба для себя.

«Так как у Навального, по словам немцев, найдено вещество из группы «Новичка», Германия или любой другой член ЕС может поставить вопрос о санкциях ЕС против РФ. Правовой механизм для таких санкций создан еще в 2018 году – это решение Совета Евросоюза 2018/1544 от 15 октября 2018 г. Механизм предполагает заморозку активов и визовые санкции против тех, кто так или иначе создает химическое оружие, применяет его или вовлечен в подготовку его применения», – напоминает Тимофеев в своем Фейсбуке. Теоретически ЕС может заблокировать кого угодно, «включая любые компании», предупреждает эксперт.

«Со стороны самих США санкции по Навальному тоже возможны. И они потенциально более опасны, нежели меры ЕС. Правовой механизм тоже уже существует. Есть, например, уже готовый указ Трампа № 13883 от 1 августа 2019 года. Он определял санкции по Солсбери, но может использоваться и по Навальному», – предупреждает Тимофеев и перечисляет меры из этого арсенала: дальнейшие ограничения на кредитование России, новые экспортно-импортные ограничения, понижение уровня дипотношений, ограничения против национальных авиакомпаний.

«В целом, инцидент является подарком для «ястребов». Шансы на прохождение более жестких санкций по «Северному потоку -2» в Конгрессе повышаются.

Для избирательной кампании в США этот скандал – тоже «благо». Поругать в очередной раз Россию – чего еще можно пожелать? – риторически спрашивает Тимофеев, добавляя, что для Москвы вновь встает вопрос о защите своей экономики от карательных мер Запада.

И действительно «ястребы» в Вашингтоне быстро поймали пас, посланный им из Берлина, начав наступление на интересы России. «Остановите трубопровод «Северный поток 2», чтобы привлечь русских к ответственности», – написал в своем Twitter сенатор-республиканец Том Коттон. Этот сенатор и в прошлом выступал с инициативами, направленными против российского проекта, напоминают РИА «Новости».

«Теперь можно ожидать чего угодно – на Россию будут давить. Возможно, будут предлагать: «Покайтесь за отравление Навального, тогда мы оставим «Северный поток-2». РФ окажется перед этим выбором, – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. – Но стоит помнить, что обвинительный приговор нашей стране уже и так вынесен. Для наших западных визави приемлема только капитуляция РФ и ее политической системы».

Тому, что на Западе говорят о России, удивляться совершенно не стоит, напомнил политолог. «Сочетание ГРУ и «Новичка» как образа РФ формируется уже годами. Случай с Навальным – кульминация этой истории. Причем, на этот раз все случилось на российской территории, с российским гражданином. Наиболее адекватным ответом на требования Запада был бы тот, что существует в русском языке как выражение «послать на три буквы», – сыронизировал Бордачев.

С аналогичным мнением выступил и телеграм-канал «Россия в глобальной политике», который считает, что данная история показывает – отношения с Западом переживают коллапс, ожидания и прежняя парадигма исчерпаны досуха – и с российской стороны, и с иностранной. «Нынешний случай экстраординарен, поскольку крупная международная кампания с очень вероятными серьёзными санкциями объявляется не из-за преступления, предположительно совершенного на территории какого-то из государств Запада – будь то смерть Литвиненко, покушение на Скрипалей либо атаки на бывших чеченских боевиков в Германии или Австрии, – пишет канал. – Речь идёт о событии, которое случилось с российским гражданином в пределах Российской Федерации. Каковое может считаться крайне прискорбным и даже ужасным, но не затрагивает интересы кого-либо из внешних партнеров».

А поэтому конструктивная Москвы ничего не даст, так как от нее Запад будет ждать только явки с повинной. «Так что, вероятно, единственной линией поведения был бы резкий отказ подчиняться диктату и вмешательству во внутренние дела и прекращение дискуссии с внешними партнерами на этот счёт», – полагают авторы телеграм-канала.

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