Экс-премьер Италии Берлускони заболел COVID-19

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02.09.2020, 23:48, Новости дня

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони выявили коронавирус нового типа, сообщил официальный представитель 83-летнего политика.

«В результате проведенных из-за мер предосторожности анализов у Берлускони выявлен коронавирус нового типа. Он продолжает работать из своей резиденции в Аркоре, где проведет и период карантина», – цитирует ТАСС представителя.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что при необходимости медпомощь из РФ будет оказана Берлускони.

«Уверен, что если это потребуется, президент даст необходимые указания», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

В июле 2019 года сообщалось, что Путин провел в аэропорту Рима краткую дружескую встречу Берлускони.



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