 

Израиль и ОАЭ подписали первое соглашение в сфере финансов и инвестиций

02.09.2020, 23:47, Новости дня

Исполняющий обязанности гендиректора канцелярии премьер-министра Израиля Ронен Перец и глава Центрального банка ОАЭ Абдулхамид Саид подписали первый протокол в области банковского дела и финансов. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Израиля. 

“Я приветствую первые договоренности, подписанные в Абу-Даби. Эти договоренности помогут нам в продвижении взаимных инвестиций и широкомасштабном сотрудничестве. Вскоре мы объявим о дополнительных соглашениях в авиации, туризме, торговле и других сферах”, – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В пресс-службе дипучреждения отметили, что Центральный банк ОАЭ, министерство финансов и соответствующие финансовые регуляторы Израиля договорились о создании совместного комитета Израиля и ОАЭ для развития сотрудничества в области финансов и инвестиций.

В МИД Израиля добавили, что стороны обсудят развитие сотрудничества в области финансовых услуг и снижения финансовых препятствий для инвестиций между странами, а также создадут специальные рабочие группы для работы над совместными инвестициями, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В Абу-Даби 31 августа прибыли американская и израильская торгово-дипломатические делегации.

13 августа стало известно, что Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений. 29 августа Халифа бин Заид подписал указ об отмене закона от 1972 года об экономическом бойкоте Израиля.

После отмены бойкота компании и бизнесмены из ОАЭ могут заключать любые сделки с израильскими компаниями, также разрешено “ввозить, обменивать или владеть израильскими товарами и продуктами всех видов в ОАЭ и торговать ими”.

Британская телерадиокорпорация BBC отмечала, что ОАЭ и Израиль сблизились на фоне общих опасений по поводу Ирана.

В соответствии с заявлением, распространенным Белым домом, Израиль в обмен на нормализацию отношений откажется от провозглашения суверенитета над палестинскими территориями “и сосредоточит усилия на расширении связей с другими странами в арабском и мусульманском мире”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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