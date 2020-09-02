 

Рада приняла в первом чтении законопроект об электронных трудовых книжках

02.09.2020, 23:47, Новости дня

На заседании 2 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3623 о введении электронных трудовых книжек в Украине, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме” поддержало 283 народных депутата при минимально необходимых 226.

Законопроект предлагает внести изменения в ряд законодательных актов, в том числе в Кодекс законов о труде, и ввести учет трудовой деятельности работников в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Инициатором законопроекта выступил Кабинет Министров. Правительство поддержало его на заседании 3 июня, а 10 июня зарегистрировало в парламенте. 

В пояснительной записке к законопроекту (.docx) сказано, что реформа учета трудовой деятельности заключается в постепенном отказе от бумажных трудовых книжек. Это в перспективе уменьшит затраты работодателей на ведение бумажного документооборота, упростит доступ к информации о приобретенном стаже для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и данным об образовании и квалификации населения. 

Народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова рассказала во время презентации законопроекта, что электронный учет позволит накапливать и сохранять информацию о подписании трудовых договоров, полученном страховом стаже, автоматически, без обращения лица, назначать пенсии по возрасту, а также подтверждать основное место работы работника и периоды его обучения. 

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко уточнил, что назначение пенсий по возрасту будет проходить через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. 

В случае, если в реестре не будет данных о страховом стаже лица, необходимом для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган Пенсионного фонда будет обязан проинформировать его об этом и запросить необходимые документы. 

“Хочу подчеркнуть, что нормы правительственного законопроекта не предусматривают одномоментного отказа от трудовых книжек в бумажном виде сразу после его принятия. Законопроект устанавливает переходной период в пять лет, в течение которых сведения из трудовых книжек будут переносить в реестр застрахованных лиц”, – сообщила Третьякова. 

Законопроект поддержали представители всех фракций, кроме “Батьківщини” и  “Оппозиционный платформы – За жизнь”. В “Батьківщині”, в частности, заявили, что у них есть сомнению по поводу возможности государства защитить персональные данные украинцев в реестре. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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