Член ОП: В поручениях президента затронуты важнейшие грани жизни людей и развития общества

02.09.2020, 23:08, Новости дня

Опубликован перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам состоявшейся 25 июня встречи с членами Общественной палаты.

На встрече поднимались вопросы поддержки некоммерческого сектора в условиях пандемии, продвижения гражданских инициатив в различных сферах общественной жизни, говорится в сообщении на сайте ОП.

«Новый список поручений свидетельствует о высокой оценке деятельности членов Палаты и формирует векторы нашей работы на ближайшие три года. Поручения касаются очень важных для россиян вопросов и направлены на создание благоприятных условий для повышения уровня жизни в нашей стране, возможностей для самореализации активных граждан. Такие же цели поставил перед собой седьмой состав Общественной палаты в июне», – сказала секретарь ОП Лидия Михеева.

«Мы со всей ответственностью подойдем к решению стоящих перед нами задач, задействуем свой экспертный потенциал. Уже начата работа по общественной экспертизе законопроектов, принимаемых в развитие поправок к Конституции, планируется специальный доклад о социальном эффекте предлагаемых изменений», – сказала она.

«Высокий уровень доверия населения к Общественной палате России, которого мы достигли этим летом, стимулирует всех членов Палаты активнее включиться в работу по выполнению поручений», – сказала она.

«В поручениях главы государства Общественной палате затронуты практически все важнейшие грани жизни людей и развития общества. Это прежде всего улучшение качества жизни, народосбережение, образование, здравоохранение, жилищное строительство, общественная инфраструктура, экономика, деловой климат, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие предпринимательства, прежде всего в высокотехнологичных отраслях», – сказал заместитель Секретаря ОП Александр Галушка.

«Важно, что по всем этим ключевым вопросам жизни страны Общественной палате РФ с участием всех 85 региональных общественных палат поручено обеспечить поддержку гражданских инициатив, продвижение лучших практик и подготовку на постоянной основе прямых докладов президенту. По сути, поручение создает важнейший институт регулярных докладов Общественной палаты по ключевым аспектам жизни страны главе государства», – отметил он.

По словам Галушки, Путин подчеркнул, что «палата должна и дальше развиваться как центр независимой, профессиональной экспертизы, в том числе ключевых законодательных инициатив, как эффективный канал обратной связи, площадка активной коммуникации общества и власти».

По итогам встречи общественников с президентом правительству совместно с ОП было дано поручение представить предложения по формированию и ведению единого реестра социально ориентированных и иных НКО, имеющих право на получение дополнительной государственной поддержки.

«Идея о том, чтобы создать один реестр НКО, которые могут получать меры поддержки, была предложена членом ОП РФ Натальей Кирюхиной на встрече с президентом. В Комиссии это предложение мы поддерживаем. Минэкономразвития уже начало работу над единым реестром. Мы дали много замечаний, предложений к проекту постановления, надеемся, что большая часть из них будет учтена», – отметила председатель Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

«Мы ждем появления единого реестра, в него попадут НКО, которые смогут пользоваться важной мерой поддержки, а именно, компании смогут получить налоговый вычет при осуществлении пожертвований в адрес НКО из реестра. Мы рассчитываем, что эта мера поддержки значительно сможет укрепить некоммерческий сектор и простимулировать бизнес делать больше пожертвований в адрес НКО. Мера хоть и появилась во время пандемии, но носит бессрочный характер. Кроме этого, важно следить за обновлением реестра, чтобы были понятны механизмы, как НКО могут в него попадать и из него исключаться», – добавила она.

«Важная задача стоит перед Общественной палатой – проинформировать некоммерческие организации и бизнес о появлении реестра. Так как многие компании до сих пор не знают, что у них появилась такая мера поддержки. Кроме этого, Общественная палата РФ должна принять активное участие в разработке механизма финансирования по орфанным заболеваниям. Президент сказал, что к этому должны привлекаться НКО, чтобы это было прозрачно и понятно: как эти деньги будут попадать нуждающимся, и как будут расставляться приоритеты при распределении средств. Такой вопрос должен решаться с участием общественности», – отметила Тополева-Солдунова.

Также правительству совместно с ОП поручено подготовить предложения по разработке механизма целевого финансирования оказания медицинской помощи детям, страдающим жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями за счет дополнительных средств, поступающих в бюджет в связи с повышением НДФЛ для лиц, чьи доходы превышают пять миллионов рублей.

«У нас пока есть довольно много таких вот черных дыр – тяжелых проблем целых групп людей, которые системно не удалось еще решить. Лечение детей с орфанными заболеваниями – одна из, безусловно, мучительных для нашего общества бед. И решать ее совершенно необходимо. С точки зрения текущей системы здравоохранения и госгарантий, задача эта нерешаема. В результате лечение по этим заболеваниям большей частью ложится на семьи и недоступно. Профильные фонды сколько могут – помогают. Но лечение это дорогое и требует значительно больших средств, чем получается собирать», – отметила Елизавета Олескина, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности и социальной работе, директор благотворительного фонда «Старость в радость».

«Выделение средств в спецфонд – одно из возможных решений. Возможно, даже самое оперативное, ведь задача – помочь максимально быстро. Будет ли оно достаточным и получится ли наладить прозрачный механизм и разумно довести деньги до людей, чтобы облегчить жизнь детей и семей, которые столкнулись с этой бедой, – это вопрос общих усилий и нашей общей ответственности. Думаю, как раз ресурсы ОП могут тут быть задействованы вполне конструктивно как для проработки вопросов реализации этого проекта, так и для контроля за его реализацией», – сказала она.

Также правительству поручено обеспечить создание единой федеральной базы информации о находящихся в медицинских организациях пациентах без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, находящихся в медицинских организациях детях. Такая база должна быть доступна, в частности, добровольческим организациям, занимающимся поиском пропавших без вести людей.

Для оперативного осуществления поисково-спасательных работ в природных условиях правительству при участии заинтересованных организаций поручено разработать меры, направленные на повышение точности определения местоположения оборудования абонентов в сетях мобильной связи. Также совместно с Госдумой и ОП РФ правительство должно будет обеспечить доработку соответствующего законопроекта.

«Поручение о базе данных неизвестных пациентов дает возможность получать информацию добровольческим организациям, которые ищут пропавших людей. Это важнейший момент, потому что до этого такую информацию могли получать исключительно сотрудники полиции, которые не всегда успевали выполнить свою задачу. Формирование базы неизвестных пациентов позволяет работать ровно и качественно. Другое дело, сделать базу неизвестных пациентов – это невероятный труд, который будет сопровождаться попытками затормозить этот вопрос. Ранее Президент уже выпускал по этому поводу поручение, но его реализация зависла из-за органов, которые должны были его исполнять. Надеюсь, в этот раз у нас появится необходимая база», – сказал член ОП, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

«База неизвестных пациентов – это электронная база, в которой содержится информация о поступивших в больницу пациентах, которые не могут сами себя назвать, независимо от их возраста, и не имеют при себе документ. В базе содержится фотография неизвестного с описанием особых примет. Благодаря этой информации пропавшего человека могут найти родственники, добровольцы, сотрудники полиции, что уменьшит количество тяжелых длительных розысков на территории РФ», – сказал он.

«База должна работать во всех регионах, и необходимо, чтобы в каждой больнице ее заполнение было обязательным. (…) Благодаря наличию федеральной базы поиск неизвестных людей будет происходить намного быстрее и не будет стоить сотни тысяч или миллиона рублей. Это наша мечта, ради которой мы все это делаем», – отметил Сергеев.

«К сожалению, нет открытых данных, но, предположительно, страна теряет более двух тысяч человек в год, которые, сжимая мобильный телефон, просили о помощи. Все это решается, как только мы получаем возможность определения местонахождения абонента. У нас есть два способа определения: первый способ – попросить у мобильных операторов достать из вышки программное обеспечение, благодаря чему они смогут определять точнее, где находится абонент, за определенную сумму; второй способ – использовать специальные мобильные комплексы, которые позволяют определить конкретный телефон в конкретном лесу. Сейчас эти устройства есть только у спецслужб, и они никогда не применяются для поиска пропавшего человека, а если применяются, только в экстренных случаях. Используя их, мы вернем огромное количество людей домой», – отметил он.

«Со своей стороны мы сразу организуем общественные слушания на базе Общественной палаты РФ, о которых написал Президент. Внесем рекомендации лучших специалистов в этой области в РФ к этому закону. Все рекомендации из Общественной палаты отправим в Госдуму. Закон перестанет лежать на полке и будет принят, так как от этого зависит ежедневное спасение жизней», – сказал Сергеев.

Также на встрече с президентом 25 июня Григорий Заславский, первый зампредседателя Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, ректор ГИТИСа отметил, что международные рейтинги университетов практически не учитывают такое направление подготовки, как творческие профессии. Он добавил, что «предстоит проделать большую работу для того, чтобы переломить ситуацию».

Вместе с тем, по итогам встречи вышло поручение президента о том, что ОП совместно с заинтересованными организациями предоставит предложения по формированию независимого рейтинга российских и иностранных образовательных организаций высшего образования в сфере культуры и искусства.

«Мы очень заинтересованы в создании такого рода рейтинга. И хотим, чтобы он был максимально независимым и объективным. Так как отсутствие прозрачных механизмов вызывает во мне недовольство существующими рейтингами образовательных учреждений», – сказал Заславский.

«На сегодняшний день социологической группой «РАМИР», которые являются частью международного холдинга Gallup Media, ведется работа по созданию пилотного рейтинга. Считаем, что это станет залогом привлечения интереса не только в России, но и в Европе. Мы рассчитываем при поддержке Министерства культуры РФ представить пилотный рейтинг на деловой площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума в ноябре этого года», – добавил он.

«Сегодня есть понимание несовершенства существующего стандарта, поэтому разработчики рейтингов с некоторой ревностью, но одновременно и волнением ждут, что могут сделать конкуренты. Это особенно важно, так как сегодня 80–90% всех мировых индексов считаются в США. Считаю, что там, где это возможно, необходимо предлагать собственные продукты. Рейтинг творческих вузов позволит нам стать не только инициаторами, но и постоянными изготовителями такого рода рейтингов. Как сказал Президент, нам нужно выработать уникальный золотой стандарт в сфере культуры, образовательный стандарт в этой сфере!» – сказал Заславский.

Кроме того, ОП РФ и ОП субъектов при участии НКО и политических партий поручено провести анализ результатов наблюдения за ходом общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

«Мы постоянно взаимодействуем и ведем работу с федеральными и региональными общественными организациями, политическими партиями, и конечно, региональными общественными палатами. Создан Координационный совет по общественному контролю за голосованием, куда, в том числе, входят представители партий. В ближайшее время мы, безусловно выполним поручение Президента и вместе с политическими партиями, общественными организациями и общественными палатами регионов проведем детальный анализ общественного наблюдения за общероссийским голосованием», – отметил председатель Координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«В настоящее время система общественного наблюдения сложилась как мощный институт общественного контроля за ходом проведения электоральных процедур, причем на всех уровнях. Опыт общественного наблюдения, который был получен во время всероссийского голосования по поправкам к Конституции, беспрецедентен не только по меркам России, но и по мировым. Тогда общественный контроль осуществляли 526 тыс. наблюдателей, которых делегировали ОП и региональные общественные палаты. Этот позитивный опыт, безусловно, будет обобщен, по его итогам, убежден, будет предложено решение по развитию института общественного наблюдения за выборами, за голосованием», – сообщил заместитель председателя Координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

«При этом нам жизнь ставит все новые вызовы и новые задачи, потому что сейчас уже на повестке дня дистанционное электронное голосование. К нему есть определенные вопросы у граждан, они обеспокоены нехваткой информации, уже пошли фейки про это голосование. Мы пользуемся в жизни цифровыми сервисами постоянно, и дистанционное электронное голосование – это такой же цифровой сервис, как и все остальные, которые есть у людей. Как раз в наших силах, помимо того, что Общественная палата РФ уже второй раз осуществляет процедуру общественного контроля за дистанционным голосованием, заниматься продвижением этого важного, полезного направления для развития нашего общества», – сказал он.