 

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс

02.09.2020, 23:08, Новости дня

Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по авиабазе Тифор на востоке провинции Хомс, сообщил сирийский государственный телеканал «Ихбария».

«В 22.23 вражеские самолеты Израиля запустили ракеты со стороны Ат-Танфа в направлении аэропорта Тифор. Наши ПВО отразили атаку, сбив большую часть целей. Нанесен материальный ущерб», – приводит сообщение военного источника сирийского телеканала РИА «Новости».

Тем временем, по сообщениям SANA, сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку со стороны Израиля по окрестностям города Хомс, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник ВВС Израиля нанесли ракетные удары по пригороду Дамаска.



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