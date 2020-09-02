В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

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02.09.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 13 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 4857 человек.

Днем ранее в Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом.

Напомним, в минувшую пятницу мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что «в течение буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум» удастся «окончательно победить коронавирус».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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