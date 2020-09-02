Компания Lenovo представила две новые модели ноутбука

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02.09.2020, 22:55, Новости дня

Компания Lenovo провела презентацию двух новых моделей ноутбуков, относящихся к семейству Yoga. Речь идет о Yoga 9i и Yoga Slim 9i. В первом случае устройство создано по принципу «два в одном». Во втором пользователи получат чрезвычайно тонкий ноутбук.

Ноутбук Yoga 9i также можно использовать как обычный планшет. В таких устройствах производитель устанавливает новейшие процессоры Intel одиннадцатого поколения. Экран занимает почти всю площадь передней панели – более 90%. Также стало известно, что этот ноутбук способен работать на батарее до 18 часов и поддерживает Wi-Fi шестого поколения.

Yoga Slim 9i отличается необычной легкостью. Его вес менее одного килограмма. А толщина ноутбука – всего 13,9 мм. Базовая стоимость устройств установлена на уровне 1799 и 1899 долларов США.



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