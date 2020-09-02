Дебора Биркс: в Белом доме не станут жертвовать жизнями американцев ради коллективного иммунитета

02.09.2020, 22:50, Новости дня

Координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу Дебора Биркс в среду опровергла утверждения, что Белый дом рассматривает стратегию, допускающую заражение американцев коронавирусом для достижения «коллективного иммунитета».

«Ни я, ни кто-либо еще в администрации не желает жертвовать жизнями американцев ради коллективного иммунитета. Мы добьемся коллективного иммунитета с помощью вакцины», – сказала Биркс во время пресс-брифинга в больнице в Ливонии, штат Мичиган.

Биркс прокомментировала сообщения в СМИ о том, что новый советник Белого дома по пандемии COVID-19 Скотт Атлас, научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете, выступил за то, чтобы администрация Трампа сняла все общественные и бизнес- ограничения, направленные на предотвращение распространения инфекции.

Как только достаточное количество людей заразится и приобретет иммунитет, вероятность заражения других людей снизится, что создаст «коллективный иммунитет».

«Меня бы здесь не было, если бы Белый дом считал, что коллективный иммунитет – вариант для Америки», – заявила Биркс, которая встретилась в Мичигане с губернатором штата Гретхен Уитмер и представителями Департамента общественного здравоохранения.