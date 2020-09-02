 

Дебора Биркс: в Белом доме не станут жертвовать жизнями американцев ради коллективного иммунитета

02.09.2020, 22:50, Новости дня

Координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу Дебора Биркс в среду опровергла утверждения, что Белый дом рассматривает стратегию, допускающую заражение американцев коронавирусом для достижения «коллективного иммунитета».

«Ни я, ни кто-либо еще в администрации не желает жертвовать жизнями американцев ради коллективного иммунитета. Мы добьемся коллективного иммунитета с помощью вакцины», – сказала Биркс во время пресс-брифинга в больнице в Ливонии, штат Мичиган.

Биркс прокомментировала сообщения в СМИ о том, что новый советник Белого дома по пандемии COVID-19 Скотт Атлас, научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете, выступил за то, чтобы администрация Трампа сняла все общественные и бизнес- ограничения, направленные на предотвращение распространения инфекции.

Как только достаточное количество людей заразится и приобретет иммунитет, вероятность заражения других людей снизится, что создаст «коллективный иммунитет».

«Меня бы здесь не было, если бы Белый дом считал, что коллективный иммунитет – вариант для Америки», – заявила Биркс, которая встретилась в Мичигане с губернатором штата Гретхен Уитмер и представителями Департамента общественного здравоохранения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / В Совфеде назвали ситуацию с Навальным вмешательством в дела России

13.08 / Петербургских полицейских заподозрили в вымогательстве за подброшенные наркотики

08.08 / Стало известно о возможном возвращении Цепкало в Белоруссию

03.07 / В Татарстане отменили приговор отцу, обвиняемому в насилии над маленькой дочерью

28.08 / Цена на газ в Украине по-прежнему определяется по формуле “хаб плюс” – Витренко

10.08 / США обеспокоены готовящимся в России указом о «Голосе Америки» и Радио Свобода

08.07 / Польская PGNiG вернула Газпрому 90 млн долларов

07.07 / Пожар на территории бизнес-центра в Санкт-Петербурге потушен

26.06 / Украинцы в среднем оценили первый год президентства Зеленского на 3 – соцопрос

05.08 / Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска