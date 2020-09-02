 

Фаучи: эффективная вакцина от COVID-19 может быть создана к концу 2020 года

02.09.2020, 22:50, Новости дня

Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний, вновь заявил о возможности создания вакцины от COVID-19 к концу этого года, подчеркнув важность успешных клинических испытаний, которые подтвердят безопасность и эффективность вакцины.

«Я считаю, что к концу этого календарного года мы сможем чувствовать себя комфортно, имея безопасную и эффективную вакцину», – сказал Фаучи в интервью программе Today Show, которая вышла в эфир NBC в среду.

Фаучи подчеркнул, что он будет спокоен лишь в том случае, «если в ходе клинических испытаний будет продемонстрирована безопасность и эффективность» вакцины.

Доктор Фаучи также напомнил американцам о предстоящих длинных выходных, связанных с празднованием Дня труда, который будет отмечаться в США 7 сентября. Он сказал о том, что в предыдущие длинные выходные, после Дня независимости 4 июля и Дня поминовения в конце мая, наблюдался рост заболеваемости коронавирусом.

«Наденьте маску, держите дистанцию, избегайте толп. Вы можете избежать подобных скачков [заболеваемости], – сказал Фаучи. – Вы же не хотите быть тем, кто распространяет эпидемию. Вы должны быть частью решения, а не частью проблемы».



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