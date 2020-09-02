Кириенко открыл в Крыму фестиваль «Таврида – Арт»

02.09.2020, 22:48, Новости дня

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко приветствовал участников фестиваля фестивалей «Таврида – Арт», открывшегося в среду вечером в районе крымского Судака.

«Ни расстояние, ни время, ни жара, ни ветер, ни даже знаменитая пыль «Тавриды» не могут помешать вашему стремлению творить, создавать, вдохновлять. Поэтому сегодня, несмотря даже на пандемию, мы снова здесь, на «Тавриде», – приводит слова Кириенко на открытии «Тавриды – Арт» «Интерфакс».

Первый замглавы администрации президента РФ поблагодарил участников за вклад в развитие арт-кластера, напомнив, что полтора года назад в этом месте была почти пустыня.

«Да, нас сегодня чуть меньше, потому что в прошлом году на этой площади собралось около 90 тыс. человек. Но [это] только кажется, что нас меньше, потому что фестиваль «Таврида» будет проходить в сотнях городов на центральных площадях, в нем будут участвовать сотни тысяч людей, поскольку и кастинги, и концерты будут идти в режиме онлайн. Поэтому на самом деле нас стало только гораздо больше», – отметил Кириенко.

Первый замглавы администрации президента РФ выразил уверенность, что фестиваль «Таврида» – это пример того, что нет ничего невозможного, когда мы вместе, передает ТАСС.

«Да, мы должны соблюдать санитарную дистанцию. Но это не заставляет нас соблюдать дистанцию между творчеством, соблюдать дистанцию друг с другом. Потому что на самом деле «Таврида» – это удивительный пример того, что когда мы вместе, для нас нет никаких нерешаемых задач, для нас нет ничего невозможного», – сказал Кириенко.

Он поблагодарил всех, кто причастен к созданию фестиваля, – они, по словам Кириенко, показали, что для творческого человека «нет ничего невозможного».

Напомним, в среду в Крыму стартовал творческий фестиваль «Таврида-АРТ», в котором примут участие порядка 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств со всей России. Со 2 по 6 сентября их ждут шоу-концерт с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, более сотни кастингов и миллионные гранты.

На сцене выступят такие российские исполнители, как Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Леонид Агутин, ST, Гарик Сукачев, Лариса Долина, Диана Арбенина и многие другие.

Развлекательная программа включает мастер-классы и тренинги. Участники и зрители смогут посетить показ молодых российских дизайнеров, а также выставку современного искусства. В рамках спортивной программы пройдут многопрофильные тренировки и практики от известных спортсменов.

На территории арт-кластера в связи с угрозой коронавируса приняты меры безопасности: от всех требуют справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, действует масочный режим, концертные номера организованы в разных локациях, а специальные навигационные элементы и указатели должны равномерно распределить зрителей.

Первый фестиваль «Таврида – Арт» прошел в 2019 году, его зрителями стали более 92 тыс. человек. В этом году для его проведения глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, который предусматривает запрет на массовые мероприятия.

Организатор фестиваля, как и проходящего летом одноименного форума, – АНО «Центр развития культурных инициатив». Он проходит в рамках нацпроекта «Образование».