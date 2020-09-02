 

Площадь лесного пожара в Харьковской области выросла, уничтожен населенный пункт – Кучер

02.09.2020, 22:25, Новости дня

В Харьковской области в тушении лесного пожара в Двуречанском районе задействовали большое количество волонтеров, об этом в Telegram написал глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

“По оперативной информации, пока пожар охватил около 500 га леса, есть три основные очага возгорания, один из которых локализован. К сожалению, один населенный пункт полностью уничтожен пожаром, еще в двух есть места возгорания”, – отметил Кучер.

По его информации, жертв нет, количество пострадавших выясняют.

“Для эвакуации людей подготовлены транспорт, социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки, одеяла). Пострадавших обеспечиваем жильем. Наша первоочередная цель – не допустить распространения стихии”, – написал глава ОГА.

2 сентября в Харьковской области на территории Новомосковского лесхоза в полдень начался пожар, огнем охвачено порядка 10 га леса. Лес горит недалеко от поселка Клугино-Башкировка, дым от него виден в Чугуеве.

В ГСЧС области сообщили о втором пожаре, он вспыхнул на территории Двуречанского лесничества и охватил территорию в 400 га. Из-за порывов ветра пламя начало распространяться на верхушки деревьев и на жилой сектор села Горобьевка. В селе Гряниковка организовали эвакуацию жителей.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 3 сентября в Луганскую и Харьковскую области, где 2 сентября вспыхнули масштабные лесные пожары, вылетит правительственная команда.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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