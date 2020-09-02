 

В Киеве в 35-этажной новостройке произошел пожар – ГСЧС

02.09.2020, 22:25, Новости дня

В Киеве в Печерском районе спасатели ликвидировали пожар в 35-этажной новостройке, жертв и пострадавших нет. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве на своей странице в Facebook.

Сообщение о пожаре в новостройке на улице Иоанна Павла ll, 12 в Печерском районе столицы поступило в ГСЧС в 20.19.

“К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных частей. По прибытию было установлено, что пожар возник в новостройке на 34-м этаже 34-этажного дома. Во время ремонтных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 м²”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что к тушению пожара привлекали восемь единиц техники и 30 человек личного состава ГСЧС. Его ликвидировали в 20.56.

Причина возникновения пожара не сообщается.

Рятувальники ліквідували пожежу у новобудові 2 вересня о 20:19 до оперативно-координаційного центру Головного…

Posted by Головне управління ДСНС України у м.Києві on Kolmapäev, 2. September 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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