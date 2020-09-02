 

МИД России: Заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами

02.09.2020, 22:25, Новости дня

В РФ считают, что Германия пренебрегла существующими механизмами сотрудничества в установлении причин отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Такое заявление сделали в МИД Росии, сообщило агентство ТАСС 2 сентября.

В МИД назвали выводы лаборатории Вооруженных сил Германии о том, что Навального отравили боевым веществом класса “Новичок”, “громкими публичными заявлениями”, не подкрепленными фактами.

В ведомствt допустили что заявления о Навальном предшествуют “неким ответным мерам” в отношении России.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. 

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в “Шарите” пока не назвали. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили “долгосрочных последствий его отравления”. 

Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовали от властей России объяснений. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не получал новых данных из Германии об отравлении Навального, а затем уточнил, что РФ готова к взаимодействию с немецкой стороной, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на “Новичок”. Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, которое 2 сентября опубликовано на сайте правительства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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