 

Турция собралась разрешить испытания вакцины «Спутник V»

02.09.2020, 22:08, Новости дня

Турецкие власти в ближайшее время могут выдать разрешение на испытания российской вакцины от коронавируса, сообщил глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

«Мы получили запрос на испытания вакцины, разрабатываемой в России. В ближайшее время, думаю, будет дано разрешение на это. Кроме того, в настоящее время в стране проходят испытания двух отечественных вакцин», – цитирует РИА «Новости» Коджа.

Он добавил, что такие испытания проводятся в Турции только на добровольцах.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Подробная информация о российской вакцине от коронавируса опубликована на официальном сайте.



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