В Москве мужчина устроил скандал на теплоходе

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02.09.2020, 22:08, Новости дня

Мужчина устроил конфликт на палубе прогулочного корабля в Москве из-за недовольства стоимостью прогулки, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

«На палубу прогулочного судна, стоящего на причале «Устьинский мост», зашел потенциальный клиент и поинтересовался стоимостью речной прогулки. В это время теплоход отчалил от пристани, чем вызвал недовольство гражданина, и тот потребовал незамедлительно высадить его на берег», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что арендатор теплохода сообщил о конфликте в дежурную часть линейного отдела МВД РФ на водном транспорте.

«В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время сотрудники транспортной полиции опрашивают свидетелей и участников конфликта, по завершению будет дана правовая оценка случившемуся», – добавили в пресс-службе.

В мае сообщалось, что в Москве полуголый мужчина напал на полицейских.



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