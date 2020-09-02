Грызлов заявил о нарушении Киевом «режима тишины» в Донбассе

02.09.2020, 22:08, Новости дня

Киев нарушает достигнутые в рамках Контактной группы договоренности по усилению режима прекращения огня в Донбассе, сообщил полпред РФ Борис Грызлов после очередного заседания группы в среду.

«Сегодня представители Донецка и Луганска поставили вопрос о продолжающихся нарушениях режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинская сторона нарушает те договоренности по усилению режима прекращения огня, которые были достигнуты на площадке Контактной группы. Это касается и издания приказов, и действий украинских силовиков на линии соприкосновения», – приводит слова Грызлова ТАСС.

Как указал полпред России, представители Донбасса фиксируют, что ВСУ создают новые позиции там, где их быть не должно. «Прежние договоренности о разведении сил и средств нарушаются Украиной, в том числе в таких районах, как Петровское и Золотое», – отметил полпред, добавив, что эти нарушения подтверждаются данными ОБСЕ.

Кроме того, по его словам, украинские силовики все чаще используют беспилотники. В частности, за последние две недели представители Донбасса зафиксировали 35 случаев пересечения ими линии соприкосновения.

Нарушения согласованных договоренностей создает угрозу срыва режима прекращения огня, подчеркнул Грызлов.

Ранее в Киеве заявили, что Контактная группа согласилась с необходимостью продолжения соблюдения тишины, согласовав четыре дополнительных участка разведения сил в Донбассе.

Напомним, в воскресенье замглавы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Витольд Фокин признал, что выполнение Минских соглашений, в том числе предоставление Донбассу особого статуса, является единственным путем к достижению мира в регионе.

В прошлую пятницу посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко заявил, что в случае провала Минских соглашений Киев мог бы временно отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом в пользу сохранения «западного вектора».

В июле вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неприемлемости закрепления особого статуса Донбасса в конституции.