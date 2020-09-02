 

CNN – США отказались от инициативы «коррумпированной» ВОЗ по созданию вакцины от COVID-19

02.09.2020, 20:38, Новости дня

Соединённые Штаты не будут участвовать в международной инициативе COVAX по разработке, производству и распространению вакцины от коронавируса, передаёт CNN. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира, США не хотят быть ограничены международными организациями, находящимися под влиянием «коррумпированной Всемирной организации здравоохранения».


Reuters

США не будут участвовать в международных усилиях по разработке и распространению вакцины против коронавируса, так как эта инициатива связана со Всемирной организацией здравоохранения, пишет CNN со ссылкой на заявление Белого дома.

«Соединённые Штаты будут продолжать взаимодействовать с нашими международными партнёрами, для того чтобы обеспечить победу над вирусом, но мы не будем ограничены многосторонними организациями, находящимися под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения и Китая», — заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

По словам Дира, президент Дональд Трамп «не пожалеет средств», чтобы любая американская вакцина соответствовала стандартам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения США по безопасности и эффективности, прошла «тщательное тестирование и спасала жизни».

Как отмечается на сайте телеканала, отказ от участия в проекте COVAX изолирует США от более чем 170 стран, присоединившихся к инициативе, в критический момент, когда число случаев заражения коронавирусом в стране достигло шести миллионов.

При этом решение соответствует неоднократным заявлениям Трампа, в которых он выражал недоверие глобальным альянсам и критиковал ВОЗ. Кроме того, оно знаменует собой ставку Белого дома на американскую программу Operation Warp Speed, созданную для ускорения разработки, производства и распространения вакцин от коронавируса.

CNN напоминает, что в июле администрация Трампа уведомила конгресс и Организацию Объединённых Наций о намерении выйти из состава ВОЗ.

В настоящее время две американские фармкомпании Moderna и Pfizer приступили к третьей фазе испытаний своих вакцин, а ещё две компании, как ожидается, начнут третью фазу испытаний в середине сентября.

По словам Дира, под руководством Трампа разработки и испытания вакцин продвинулись «с беспрецедентной скоростью» и не сдерживаются «правительственной бюрократической волокитой», пишет CNN.



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