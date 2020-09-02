Белый дом выразил возмущение по поводу отравления Навального

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02.09.2020, 20:02, Новости дня

Белый дом в среду выразил возмущение в связи с тем, что российский оппозиционный лидер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», о чем ранее сообщили власти Германии.

Совет национальной безопасности напомнил в «Твиттере», что Россия «в прошлом» уже использовала "Новичок"», и заверил, что Соединенные Штаты будут «работать с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в России» и «ограничить потоки финансирования их злонамеренных действий».

У США нет причин ставить под сомнение выводы правительства Германии о том, что для отравления Навального был использован «Новичок», заявил в среду высокопоставленный анонимный источник в правительстве, знакомый с отчетами и аналитическими данными американской разведки.

По словам источника, использование «Новичка» продемонстрировало, что Путин готов на «дерзкие» действия в отношении лиц, которых он считает опасными или раздражающими, стремясь тем самым продемонстрировать, что он главный и его должны слушаться беспрекословно.

Великобритания ранее пришла к выводу, что вещество из той же группы использовалось при покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году.



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