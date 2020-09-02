На трассе Киев – Одесса грузовик протаранил патрульную машину

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02.09.2020, 19:35, Новости дня

На 63-м км трассы Киев – Одесса водитель грузовика въехал в патрульную машину. Об этом 2 сентября в Facebook сообщает патрульная полиция Белой Церкви.

ДТП произошло около 12.00. Инспекторы из отделения безопасности дорожного движения остановили на обочине водителя грузовика MAN за нарушение правил дорожного движения. Патрульные припарковались позади со включенными проблесковыми маячками.

Когда полицейские общались с остановленным водителем, по той же дороге двигался грузовик марки Mercedes-Benz, водитель которого не заметил автомобили, стоявшие на обочине. Сначала он въехал в служебную машину, а затем столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП патрульные получили травмы. Их госпитализировали.

Водій вантажівки в’їхав у службовий автомобіль — білоцерківські патрульні отримали травми Дорожньо-транспортна пригода…

Posted by Патрульна поліція Білої Церкви on Kolmapäev, 2. September 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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