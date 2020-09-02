 

Стефанишина возглавила новую комиссию по обеспечению равных прав для женщин и мужчин

02.09.2020, 19:35, Новости дня

2 сентября правительство Украины создало комиссию по вопросам координации взаимодействия органов исполнительной власти по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин. Ее возглавит вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщил Правительственный портал.

“Обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин является одним из моих безусловных приоритетов. Важно учитывать вопросы равенства во всех законах, которые принимает парламент, и не только в отношени возможностей карьерного развития, образования или социальной сферы, но в самом широком круге вопросов”, – сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она отметила, что в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС Украина взяла ответственность за то, чтобы вопросы гендерного равенства было учтено во всех политиках и законах.

По информации пресс-службы Кабмина, в задачи комиссии входит:

Подготовка предложений по формированию и реализации государственной гендерной политики;
Определение путей решения проблем, возникающих при реализации государственной гендерной политики;
Повышение эффективности деятельности центральных и местных органов исполнительной власти при реализации государственной гендерной политики;
Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам координации, формирования и реализации государственной гендерной политики;
Содействие координации сотрудничества с международными и донорскими организациями о включении вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в программы международной технической помощи.

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 1 сентября 2017 года соглашение вступило в силу в полном объеме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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