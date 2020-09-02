 

Канада, США, ЕС и Британия обсудили возможные санкции против Белоруссии

02.09.2020, 19:08, Новости дня

Ведутся переговоры, в рамках которых Канада, США, ЕС и Великобритания обсуждают возможные санкции против Белоруссии, передает Reuters со ссылкой на источник в Канаде.

Источник сообщает, что, если санкции будут введены, то это произойдет «в не столь отдаленном будущем», передает РИА «Новости».

Ранее Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария призвали власти Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства, в частности, в области защиты прав человека.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны пытаются использовать Белоруссию против России. По его словам, Соединенные Штаты спланировали и организовали беспорядки в республике, а европейцы «подыгрывают», но в ближайшее время власти Белоруссии эту проблему решат.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения глав внешнеполитических ведомств стран ЕС относительно ситуации в Белоруссии идут вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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