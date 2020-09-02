В Совфеде заявили о готовности сотрудничать с Германией по ситуации с Навальным

02.09.2020, 19:08, Новости дня

Россия готова к сотрудничеству с Германией по ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Мы готовы сотрудничать, отвечать на вопросы. Но и они должны ответить на наши, предоставить нам результаты исследований. Пока этого ничего нет», – сказал сенатор РИА «Новости».

Ранее в Совфеде заявляли, что комиссия верхней палаты парламента защите госсуверенитета после выборов в сентябре намерена обсудить ситуацию с блогером как пример вмешательства в дела России.

В среду правительство Германии со ссылкой на выводы военных токсикологов заявило, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». МИД ФРГ решил вызвать российского посла в Берлине по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про якобы имевшее место «отравление» Навального «Новичком».

В конце августа минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с блогером Алексеем Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД РФ сообщили, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.

Российские криминалисты не нашли в организме блогера следов отравляющих веществ, основной диагноз у пациента – нарушение углеводного обмена, сопутствующий – панкреатит.