 

В Совфеде назвали ситуацию с Навальным вмешательством в дела России

02.09.2020, 18:48, Новости дня

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета после выборов в сентябре намерена обсудить ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил глава комиссии Андрей Климов.

«Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета после единого дня голосования в сентябре обсудит ситуацию с «отравлением» Алексея Навального как пример вмешательства в дела России», – сказал РИА «Новости» сенатор.

Он отметил, что ситуация с блогером ассоциируется у него со словом «подстава».

«Как только появилась информация о плохом состоянии здоровья Навального, сразу активизировались западные СМИ. И все это было похоже на информационную подготовку к «мнению об отравлении политика», – отметил Климов.

Он отметил, что возникает и другой вопрос: «Что, только РФ располагает ядами этого типа или, если нужно устранить кого-то, почему бы не использовать уже раскрученный на Западе бренд?»

Сенатор подчеркнул, что заявления об «отравлении» Навального не отвечают на вопрос, «кто и зачем это сделал».

В среду правительство Германии со ссылкой на выводы военных токсикологов заявило, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». МИД ФРГ решил вызвать российского посла в Берлине по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про якобы имевшее место «отравление» Навального «Новичком».

В конце августа минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с блогером Алексеем Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД РФ сообщили, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.

Российские криминалисты не нашли в организме блогера следов отравляющих веществ, основной диагноз у пациента – нарушение углеводного обмена, сопутствующий – панкреатит.

Разработчик «Новичка» пояснял, что Навальный в случае проникновения вещества в организм умер бы, а не впал в кому.



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