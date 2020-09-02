Германия: Навальный был отравлен веществом, сходным с «Новичком»
02.09.2020, 18:40, Новости дня
Правительство Германии в среду заявило, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из той же группы, что и «Новичок».
По словам представителя правительства Германии, результаты токсикологического исследования в немецком военном госпитале дали «неопровержимые доказательства» того, что Навальный был отравлен.
В заявлении Бундесвера, в частности, говорится: «По просьбе Университетской клиники Charité в Берлине, специальная лаборатория Вооруженныx сил Федеративной Республики Германия провела токсикологический анализ проб, полученных у Алексея Навального. Согласно результату анализа, не остается сомнений, что [в них] обнаружены следы боевого нервно-паралитического вещества из группы «Новичок»».
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию расследовать отравление Навального.
«Это делает еще более настоятельной необходимость найти и привлечь к ответственности виновных в России, – сказал Маас журналистам. – Мы самым решительным образом осуждаем это покушение».
44-летний Навальный был отправлен на лечение в Германию после того, как ему стало плохо во время перелета в августе.
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