 

Германия: Навальный был отравлен веществом, сходным с «Новичком»

02.09.2020, 18:40, Новости дня

Правительство Германии в среду заявило, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из той же группы, что и «Новичок».

По словам представителя правительства Германии, результаты токсикологического исследования в немецком военном госпитале дали «неопровержимые доказательства» того, что Навальный был отравлен.

В заявлении Бундесвера, в частности, говорится: «По просьбе Университетской клиники Charité в Берлине, специальная лаборатория Вооруженныx сил Федеративной Республики Германия провела токсикологический анализ проб, полученных у Алексея Навального. Согласно результату анализа, не остается сомнений, что [в них] обнаружены следы боевого нервно-паралитического вещества из группы «Новичок»».

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию расследовать отравление Навального.

«Это делает еще более настоятельной необходимость найти и привлечь к ответственности виновных в России, – сказал Маас журналистам. – Мы самым решительным образом осуждаем это покушение».

44-летний Навальный был отправлен на лечение в Германию после того, как ему стало плохо во время перелета в августе.



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