Праймериз: сенатор Эд Марки одержал победу над Джо Кеннеди III в Массачусетсе

02.09.2020, 18:40, Новости дня

Сенатор Эд Марки во вторник одержал победу на важных демократических праймериз, опередив конгрессмена из Массачусетса Джо Кеннеди III.

39-летний Кеннеди пытался доказать, что 74-летний Марки, долгое время служивший в Конгрессе, оторван от современных реалий. На позднем этапе кампании кандидатуру Кеннеди поддержала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Однако Марки пользуется большой популярностью в Массачусетсе, и его кандидатуру поддержали такие видные представители прогрессивного крыла Демократической партии, как сенатор Элизабет Уоррен и конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес.

В преддверии ноябрьских всеобщих выборов Марки считается фаворитом. Его соперником станет республиканец Кевин О’Коннор.

По итогам праймериз во вторник победу одержали еще несколько действующих конгрессменов-демократов.

Председатель Бюджетного комитета Палаты представителей Ричард Нил опередил мэра города Холиок Алекса Морса и с января начнет новый срок, поскольку на ноябрьских выборах у него нет соперников.

В 6-м избирательном округе конгрессмен Сет Моултон, который недолго участвовал в президентской гонке, победил двух соперников.

В 8-м округе действующий конгрессмен Стивен Линч одержал победу над экспертом по инфекционным заболеваниям Робби Голдштейном.