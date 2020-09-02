У самого дорогого футболиста мира обнаружили коронавирус

02.09.2020, 18:14, Новости дня

У нападающего французского “Пари Сен-Жермен” и сборной Бразилии Неймара тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом 2 сентября сообщило издание L’Equipe.

Также заражены двое его партнеров по клубу, аргентинцы Леандро Паредес и Анхель Ди Мария.

Как выяснило издание, эти трое игроков вернулись во Францию с испанского острова Ибица, где произошла вспышка COVID-19. Они проводили в Испании отпуск после финала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ уступил немецкой “Баварии”.

Неймар, Паредес и Ди Мария отправлены на карантин. Не исключено, что матч ПСЖ против “Ланса” в чемпионате Франции, назначенный на 10 сентября, перенесут, пишет L’Equipe.

В 2017 году Неймар перешел из испанской “Барселоны” в ПСЖ за отступные в размере €222 млн. Платеж был совершен представителями футболиста от его имени. Этот трансфер остается самым дорогим в мире.