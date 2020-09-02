Кабмин Украины попросил “сбрить бороды” Владимиру Великому и Ярославу Мудрому на украинских банкнотах – Гончаренко

02.09.2020, 18:14, Новости дня

Главу Нацбанка Украины Кирилла Шевченко попросили вернуть на украинскую гривну изображения князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого без бороды – как они выглядели на момент введения национальной валюты. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Украины от партии “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко.

“Сегодня 24 года как была введена наша национальная валюта – гривна! В честь такой даты Министр Кабинета Министров Олег Немчинов попросил главу Нацбанка наконец “сбрить бороду” Владимиру Великому и Ярославу Мудрому на банкнотах”, – уточнил нардеп.