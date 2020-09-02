Полиция в Умани перешла на усиленный вариант несения службы

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02.09.2020, 18:14, Новости дня

Полиция в Умани Черкасской области перешла на усиленный вариант несения службы. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Представители Нацполиции и Минздрава, которые прибыли в город, провели координационное совещание с местными руководителями силовых ведомств, здравоохранения и представителями хасидской религиозной общины по плану мероприятий и подготовке к празднованию Рош а-Шана.

По данным МВД, в настоящее время в Умани находится около 50 паломников – хасидов.

Общественный порядок в городе будут обеспечивать более 500 полицейских. Правоохранители несут службу в усиленном режиме – они обеспечены всеми техническими возможностями для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий.

Представители Нацполиции и Минздрава также проинспектировали основные культовые места паломничества на предмет их готовности к приему посетителей и соблюдения требований карантина.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 29 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения не коснутся тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. Решение принято единогласно в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

“Европейская правда” со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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