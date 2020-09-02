 

Похудевший на 12 килограммов Лазарев показал, как выглядит в новом весе

02.09.2020, 18:14, Новости дня

37-летний российский артист Сергей Лазарев разместил в Instagram снимок, на котором запечатлен с обнаженным торсом.

По словам артиста, за четыре месяца он избавился от жировых отложений в области живота и на лице. 

“Минус 12 килограммов за четыре месяца! Конечно же, ушла и мышечная масса! Теперь вернулся в зал, буду возвращать мышцы”, – поделился он планами. 

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Минус 12 кг за 4 месяца! Сбросил весь жирок вокруг живота, и щеки) но , конечно же, ушла и мышечная масса! Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы) дело наживное!  Главное, чтобы жирок не вернулся! Ну, А так , я доволен, мне снова 18 а вы ходите в зал? #сергеи * лазарев #лазарев

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 1 Сен 2020 в 2:52 PDT

Лазарев начинал музыкальную карьеру в качестве одного из солистов дуэта Smash. В 2005 году артист заявил о себе как о сольном певце. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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