В Чехии назвали способ решить ситуацию в Белоруссии

02.09.2020, 18:08, Новости дня

Чешское правительство увидело решение нынешней ситуации в Белоруссии в развитии диалога между властью и представителями общественности, это является сугубо внутренним делом граждан республики, сообщил в среду глава чешского МИД Томаш Петршичек в интервью сетевому каналу iDNES.tv.

«Мы видим решение ситуации в Белоруссии в начале политического диалога между режимом, который фактически потерял свою легитимность из-за сфальсифицированных президентских выборов, но продолжает опираться на репрессивные структуры, и представителями белорусской общественности, которые настаивают на переменах в стране», – передает РИА «Новости» его слова.

Петршичек отметил, что Чехия, как и другие государства Евросоюза, никак не намерена вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и влиять на предпочтения ее граждан.

«Мы не хотим, чтобы белорусы отвернулись от РФ лицом к ЕС или наоборот», – подчеркнул он.

По словам министра, в данный момент белорусы озабочены, прежде всего, улучшением своего благосостояния, ситуации в экономике страны, протестуют против ущемления своих прав и свобод, против недопуска многих представителей общественности к участию в недавних выборах.

При этом Петршичек не исключил возможности вмешательстве РФ в ситуацию в Белоруссии в будущем.

«Не могу исключить, что этого (вмешательства России) не может в будущем произойти. С другой стороны, сейчас мы слышим из РФ высказывания о том, что никто не хочет силовой интервенции в Белоруссии. Ведь видно, что в Белоруссии не происходит никакой «цветной» революции. Речь здесь идет о том, что значительная часть местной общественности после многих лет очнулась и хочет лучшей жизни», – отметил он.

Также министр добавил, что со стороны Чехии «нет никаких призывов о том, чтобы белорусы далее шли путем членства в ЕС, речь об этом не идет».

Кроме того, глава МИД сообщил, что правительство Чехии выделило 10 млн крон (около 435 тыс. долларов) для оказания гуманитарной и медицинской помощи представителям белорусской общественности. Она будет адресована, прежде всего, тем людям, которые пострадали во время разгонов демонстраций в различных городах Белоруссии.

Ранее Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария призвали власти Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства, в частности, в области защиты прав человека.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».