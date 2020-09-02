В Госдуме напомнили о производстве «Новичка» в Грузии и США

02.09.2020, 17:48, Новости дня

Лаборатории, в которых производятся химические вещества из группы «Новичок» есть в Грузии и США, а РФ не занимается изготовлением подобных веществ, сообщил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Давайте исходить из того, что на нашей территории мы не занимаемся изготовлением подобного рода химических веществ. На сколько имеется информация, такое оружие, такие химические отравляющие вещества имеются на территории Грузии со стороны США, в лаборатории, и в Соединенных Штатах Америки», – сказал Швыткин РИА «Новости».

Депутат отметил, что РФ готова участвовать в следственных действиях при необходимости. Он напомнил, что Генпрокуратура РФ предложила Германии выдать результаты экспертизы.

«Обвинения в наш адрес абсурдны и не носят никакой аргументации, никаких доказательств, в очередной раз подчеркивается уклон нападок на нашу страну с целью продолжить обвинения по отравлению якобы Скрипалей, якобы Навального и переложить груз ответственности на нас», – сказал Швыткин.

В среду правительство Германии со ссылкой на выводы военных токсикологов заявило, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». МИД ФРГ решил вызвать российского посла в Берлине по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про якобы имевшее место «отравление» Навального «Новичком».

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Правительство Германии отказалось связывать ситуацию с Навальным со строительством газопровода «Северный поток – 2».

Навальный изначально лечился в России, в Омске. Его госпитализировали в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

При поступлении Навального в омскую больницу врачи в первую очередь занимались спасением жизни. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что врачам омской больницы удалось стабилизировать состояние Навального.

Позднее блогера перевезли на лечение в Германию. Врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.