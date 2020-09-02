 

Помпео дал оценку переговорам РФ и США по ядерным вооружениям

02.09.2020, 17:48, Новости дня

Американская администрация считает, что переговоры РФ и США о перспективах дальнейшего сокращения ядерных вооружений идут продуктивно, сообщил в среду на пресс- конференции госсекретарь США Майкл Помпео.

«Приведу вам пример – ядерные вооружения. Мы умоляли китайцев стать частью нашего стратегического диалога [с Россией по данной проблематике]. Мы сигнализировали, что это – сокращение угрозы, исходящей от самых опасных оружейных систем, – отвечает всем их стратегическим интересам, нашим (американским – прим. ВЗГЛЯД) стратегическим интересам, стратегическим интересам [всего] мира», – цитирует ТАСС главу внешнеполитического ведомства США.

«У нас (Соединенных Штатов – прим. ВЗГЛЯД) продуктивные переговоры с россиянами по этому [вопросу]», – подчеркнул Помпео.

Напомним, 19 июня Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате 22 июня представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом РФ отказалась спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные. Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости «чаще говорить с русскими».

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.



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