 

США ввели санкции против двух сотрудников МУС

02.09.2020, 17:48, Новости дня

США вводят санкции против двух высокопоставленных сотрудников Международного уголовного суда (МУС), говорится в сообщении минфина США.

В частности, в санкционные списки попала прокурор Фату Бенсуда и глава отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко, передает РИА «Новости».

Напомним, Глава Белого дома Дональд Трамп ранее подписал указ, которым позволил вводить санкции против сотрудников МУС, непосредственно участвующих в «расследовании или судебном преследовании военнослужащих США без согласия Соединенных Штатов».

МУС выразил «глубокое разочарование» в связи с решением Трампа, а в Берлине выразили крайнюю обеспокоенность в связи с планами Вашингтона.

В свою очередь, ЕС потребовал от США изменить позицию по МУС.

В июне МИД РФ заявил, что США пытаются давить на МУС с помощью санкций, чтобы скрыть преступления американских военных.



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