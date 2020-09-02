Помпео призвал власти Беларуси к немедленному освобождению задержанных

02.09.2020, 17:20, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео провел в среду встречу с представителями прессы в Госдепартаменте.

Обратившись к собравшимся, госсекретарь вначале остановился на американо-китайских отношениях, подчеркнув, что власти КНР в последнее время предпринимают усилия по ограничению деятельности американских дипломатов в стране. Помпео затронул вопрос об ответных мерах со стороны США.

Он также выразил убеждение в необходимости мирного разрешения обострения на границе между Индией и Китаем.

Кроме того, Помпео призвал китайские власти вступить в диалог с духовным лидером Тибета.

Глава внешнеполитического ведомства отметил усилия администрации Трампа, направленные на улучшение ситуации на Ближнем Востоке, в частности, на нормализацию отношений Израиля с его соседями.

Касаясь ситуации в Беларуси, глава Госдепартамента потребовал незамедлительного освобождения всех задержанных участников протестных выступлений, призвав официальный Минск к прекращению насилия.

Госсекретарь сказал, что США рассматривают вопрос о прицельных санкциях против ряда лиц, причастных к нарушениям прав человека в Беларуси.

Пресс-конференция главы Госдепартамента проходит в момент интенсивного развития целого ряда внешнеполитических процессов.

Ранее заместитель госсекретаря США Стивен Биган предупредил, что военное вмешательство России в Беларуси окажет «очень негативное» влияние на отношения Москвы с США и европейскими странами.

Биган заявил Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что, хотя США не рассматривают события в Беларуси как геополитическое соревнование, развертывание российских сил в Беларуси «повлечет значительные последствия для отношений между Россией и США, Россией и Европой».

«Последние четыре года были очень сложными для американо-российских отношений, но не исключено, что они могут ухудшиться», – сказал Биган.

Тем временем советник Белого дома Джаред Кушнер, сопроводив израильскую делегацию в Объединенные Арабские Эмираты на исторических переговорах по нормализации отношений между двумя странами, отправился в турне по другим столицам Персидского залива с целью расширить поддержку идеи нормализации отношений с Израилем.

Напомним, что Израиль и ОАЭ создали совместный комитет для сотрудничества в области финансовых услуг на переговорах, которые прошли в Абу-Даби. Кушнер, зять президента Дональда Трампа, сопровождал израильскую делегацию в понедельник во время полета, который стал первым израильским коммерческим рейсом во влиятельную монархию Персидского залива, которая в августе согласилась нормализовать отношения с еврейским государством.