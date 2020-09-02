Трамп стал фаворитом предвыборной гонки на европейской бирже ставок

02.09.2020, 17:20, Новости дня

Президент США Дональд Трамп обогнал своего соперника-демократа Джо Байдена и стал фаворитом предвыборной гонки на европейской бирже ставок Betfair, сообщила биржа в среду.

По словам Betfair, на основании сопоставительного анализа сделанных ставок шансы Трампа оцениваются как равные, а показатели Байдена составляют 21 к 20.

Биржа сообщила, что за ночь на платформе были размещены четыре ставки на сумму более 10 000 фунтов стерлингов (13 362 доллара США), три из которых были сделаны на Трампа, а в минувшие выходные в его пользу была сделана самая большая ставка текущей кампании в размере 50 000 фунтов стерлингов.

Эти ставки отчасти помогли Трампу выйти в лидеры, хотя еще в начале этой недели они с Байденом шли вровень.

«В августе у Трампа были худшие шансы на переизбрание из всех действующих президентов в истории, и победа Байдена выглядела все более вероятной», – отметил представитель Betfair Даррен Хьюз.

Национальный опрос общественного мнения Reuters / Ipsos в среду показал, что Трампа поддерживают 40 процентов зарегистрированных избирателей, а Байдена – 47 процентов.

Отрыв Байдена оставался практически неизменным в течение последних трех недель, в течение которых обе стороны провели съезды, чтобы официально выдвинуть своих кандидатов.