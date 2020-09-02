Врио главы Иркутской области опроверг слухи о повышении тарифов на электроэнергию

02.09.2020, 17:08, Новости дня

Повышения тарифов на электроэнергию в Иркутской области не будет, сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, опровергнув тем самым слухи о повышении, которые распространяют в сети интернет.

«Неоднократно говорил и повторю: я не допущу выравнивания тарифов до среднего уровня по стране. Низкие тарифы в Иркутской области являются обоснованными. В регионе работают сразу четыре гидроэлектростанции. Себестоимость производимой электроэнергии очень низкая. Это не подарок судьбы, а заслуженная компенсация жителям. В том числе, за потерю пахотных земель при строительстве ГЭС, за ударный труд жителей, которые это все возводили. Не мы вводили такие тарифы, не нам их отбирать», – передает слова врио главы региона «Иркутск сегодня».

Он заявил, что Приангарье цена за электроэнергию в три рубля, как в Бурятии, не устроит, и в пять рублей, как Забайкалье – тоже. И отметил, что имеет достаточно ресурсов для того, чтобы в том числе на федеральном уровне защитить те тарифы, которые в области установлены. И общий тренд на выравнивание тарифов в РФ не коснется Иркутской области.

«Люди не хотят увеличивать свои расходы на электроэнергию. Тем более, это зачастую безальтернативный источник не только для освещения, но и для отопления. Поэтому огульные обвинения в разделении потребителей на категории, введение социальной нормы – отвергаю. Данный вопрос не рассматривается, для меня все люди равны», – сообщил Кобзев.